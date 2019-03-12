В Словении стартует шоу, где пары будут реставрировать заброшенную деревню (видео)

Победители получат миллион евро.

Село на миллион: в Словении стартует шоу, где пары будут реставрировать заброшенную деревню.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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В проекте принимают участие сразу семнадцать семей из разных европейских стран. Каждая из них будет иметь отдельный объект для восстановления в поселке Слапник.

Победители получат миллион евро.

Само реалити-шоу стоит организаторам семь раз больше.

В Слапнике никто не живет уже сорок лет. После восстановления организаторы шоу надеются превратить его в курорт.