В Словении стартует шоу, где пары будут реставрировать заброшенную деревню (видео)
16:14, 12 марта 2019Мир
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Победители получат миллион евро.
В Словении стартует шоу, где пары будут реставрировать заброшенную деревню
Село на миллион: в Словении стартует шоу, где пары будут реставрировать заброшенную деревню.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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В проекте принимают участие сразу семнадцать семей из разных европейских стран. Каждая из них будет иметь отдельный объект для восстановления в поселке Слапник.
Победители получат миллион евро.
Само реалити-шоу стоит организаторам семь раз больше.
В Слапнике никто не живет уже сорок лет. После восстановления организаторы шоу надеются превратить его в курорт.
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