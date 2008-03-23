Папа Римский крестил известного мусульманского журналиста (фото)

09:34, 23 марта 2008
Мир
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Намерение держалось в строгом секрете

Magdi AllamПапа Римский Бенедикт XIV во время пасхальной службы в ночь на 23 марта провел обряд крещения над Магди Алламом - известным в Италии журналистом, рожденным и выросшим в мусульманской семье, сообщает Reuters.

Тот факт, что Аллам будет крещен, держался в строгом секрете, о готовности мусульманского журналиста перейти в католичество объявили всего за час до начала пасхальной мессы.

Аллам прославился тем, что в своих статьях резко критиковал исламский экстремизм и всегда придерживался произраильской позиции. Кроме того, он встал на сторону понтифика после того, как в мусульманском мире поднялась волна возмущения неосторожным высказыванием Папы об исламе.

Известно, что журналист круглосуточно находится под охраной итальянской полиции, так как его бывшие единоверцы не раз угрожали ему расправой.

 

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