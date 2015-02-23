Боевики ИГ взорвали библиотеку в Мосуле, уничтожив 10 тысяч книг

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интернет-портал «Элаф».

По словам директора библиотеки, в результате взрыва трехэтажное здание охватил огонь. Во дворе библиотеки исламисты устроили костер из книг и рукописей, являвшихся культурным наследием Ирака. Среди уничтоженных изданий — редкие экземпляры по культуре, философии и истории. Боевики ИГ оправдали свои действия тем, что книги и манускрипты якобы разжигали инакомыслие.

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В свою очередь, член совета провинции Анбар Адаль аль-Фахдауи сообщил, что в последние недели радикалы разрушили еще несколько библиотек, уничтожив хранившиеся в них более 100 тысяч книг.

Напомним, «Исламское государство» — террористическая организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака фактически с 2013 года.