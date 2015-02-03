Япония усиливает меры безопасности из-за угроз терактов со стороны ИГ

Они предприняты в связи с угрозами в адрес японских граждан со стороны группировки "Исламское государство". Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Акихиро Ота, передает ТАСС.

"Дано указание усилить охрану аэропортов и железнодорожных объектов, а также проверки, проводимые на борту прибывающих из-за границы судов",- заявил он. Ранее в Токио проинформировали об усилении контроля за документами въезжающих в страну лиц силами иммиграционной службы и таможни.

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Во вторник в японской столице прошло также заседание Штаба по мерам в отношении международной преступности и терроризма под председательством генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги. На нем, в частности, обсуждались технологии обеспечения безопасности граждан страны за границей.

В ночь с 31 января на 1 февраля группировка "Исламское государство" выложила в интернете видео с убийством японского заложника - журналиста Кэндзи Гото. Зарезавший его боевик в маске заявил, что ИГ "жаждет крови японцев", и пригрозил новыми террористическими актами.