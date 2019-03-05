У Децла во время судмедэкспертизы обнаружили генетическое заболевание

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына.

У музыканта Кирилла Толмацкого (рэпера Децла) было врожденное заболевание, которое привело к острой сердечной недостаточности.

Об этом рассказал его отец, продюсер Александр Толмацкий, передает "РИА Новости".

По его словам, наличие гипертрофической кардиомиопатии выявили судмедэксперты. Он отметил, что болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в раннем возрасте.

Читайте такжеНазвана официальная причина смерти Децла

"Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца", — добавил Толмацкий.

Накануне Следственный комитет сообщил, что Децл умер от острой сердечной недостаточности. В ведомстве не подтвердили отсутствие или наличие наркотиков и алкоголя в крови музыканта.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Рэп-исполнителю стало плохо после выступления в Ижевске. Дебютный альбом Децла "Кто? Ты" вышел в 2000 году, всего музыкант записал восемь пластинок. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо".