Названа официальная причина смерти Децла
15:07, 04 марта 2019Мир
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Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля.
Децл умер 3 февраля / Facebook - Александр Толмацкий
Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Telegram-канал "Говорит Москва" сообщает, что СКР уже обнародовал официальные результаты судебно-медицинской экспертизы по смерти Децла.
"Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении СКР.
Ранее мать Децла Ирина Толмацкая рассказала, что ее сын умер от постоянных нагрузок. Она поведала, что рэпер жаловался на боли в руках и ногах.
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