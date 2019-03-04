цей матеріал доступний українською

Названа официальная причина смерти Децла

15:07, 04 марта 2019
Мир
2701 0
Децл умер 3 февраля / Facebook - Александр Толмацкий

Читайте такжеВдова Децла чуть не умерла от сердечного приступа

Telegram-канал "Говорит Москва" сообщает, что СКР уже обнародовал официальные результаты судебно-медицинской экспертизы по смерти Децла.

"Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении СКР.

Ранее мать Децла Ирина Толмацкая рассказала, что ее сын умер от постоянных нагрузок. Она поведала, что рэпер жаловался на боли в руках и ногах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Децл