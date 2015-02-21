В Москву на «антимайдан» централизованно свезли сотни людей

В Москве на Болотной площади проходит акция "Антимайдан", на которую десятки автобусов свезли людей.

Как написал на своей странице в Twitter пользователь Philipp Kireev, митингующие вышли против "фашизма в Украине".

Как пишет ТСН, люди держат российские триколоры и флаги организации "Боевое братство". По словам блогера, автобусов было около трех десятков, многие из них были с табличками "Антимайдан митинг". Также были замечены микроавтобуса с надписями "Казаки Антимайдан".

В то же время мужчина предположил, что большинство людей - из регионов. Однако уже через 20 минут после построения люди разошлись по автобусам.

Напомним, в пятницу, 20 февраля, власти Москвы запретили проводить в центре столицы оппозиционный марш.