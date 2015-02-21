В Москву на «антимайдан» централизованно свезли сотни людей

10:59, 21 февраля 2015
Мир
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Уже через 20 минут после построения люди разошлись по автобусам

twitter.com/mynameisphilipp

В Москве на Болотной площади проходит акция "Антимайдан", на которую десятки автобусов свезли людей.

Как написал на своей странице в Twitter пользователь Philipp Kireev, митингующие вышли против "фашизма в Украине".

twitter.com/mynameisphilipp

Как пишет ТСН, люди держат российские триколоры и флаги организации "Боевое братство". По словам блогера, автобусов было около трех десятков, многие из них были с табличками "Антимайдан митинг". Также были замечены микроавтобуса с надписями "Казаки Антимайдан".

twitter.com/mynameisphilipp

В то же время мужчина предположил, что большинство людей - из регионов. Однако уже через 20 минут после построения люди разошлись по автобусам. 

twitter.com/mynameisphilipp

Напомним, в пятницу, 20 февраля, власти Москвы запретили проводить в центре столицы оппозиционный марш.

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