Помощник Трампа рассказал о планах США по смещению Мадуро

По словам Болтона, США пытаются мобилизовать поддержку мирного перехода власти от Мадуро к Хуану Гуайдо, лидеру оппозиции, которого США признали президентом.

США работают над созданием коалиции, чтобы сместить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его режим.

Читайте такжеГуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам

Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN, передает УП.

По его словам, США пытаются мобилизовать поддержку мирного перехода власти от Мадуро к Хуану Гуайдо, лидеру оппозиции, которого США признали президентом.

"Я бы хотел видеть как можно более широкую коалицию, чтобы сместить Мадуро и заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать", - сказал он.

Советник президента Дональда Трампа также заявил, что его администация не боится использовать фразу "доктрина Монро", согласно которой оба американских континента являются зоной интересов США.

Поэтому, он отметил, США хотели бы покончить с тиранией, включая Кубу, Никарагуа, также как и с Мадуро. Одной из проблем в Венесуэле, заявляет Болтон, является то, что там присутствует 20-25 тысяч сотрудников кубинских спецслужб и это "абсолютно недопустимо".

Как сообщал УНИАН, 1 марта США ввели санкции в отношении шести высокопоставленных чиновников службы безопасности Венесуэлы, обвиняемых в препятствовании доставке гуманитарной помощи в страну. Новые санкции являются частью проводимой администрацией США кампании по давлению на Мадуро с целью его отставки и передачи власти лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.