Россия разжигает пожар, которого Европа не знала 70 лет - американский генерал

Как сообщает Радио Свобода, во время выступления на конференции в Техасе в университете A&M University Демпси упомянул российский фактор как один из семи, представляющих потенциальную угрозу безопасности США и мира. В этом списке Китай, Северная Корея, Иран, радикальные экстремистские группы "Аль-Кайда" и "Исламское государство", а также кибератаки, угрожающие инфраструктурам США.

Россия, которую Демпси отнес, как и Китай, к тяжеловесам, по словам генерала, "разожгла огонь национализма, который может вырваться из-под контроля. Действуя таким образом, они угрожают нашим союзникам по НАТО".

Читайте такжеСША обвиняют РФ в злоупотреблении договоренностью о прекращении огня на ДонбассеПо мнению Демпси, невозможно было представить, что подобного рода конфликт и подобные инстинкты заявят о себе в полный голос в Европе в 2015 году. Он сказал о том, что США заверили союзников в своей твердой поддержке и совместно с восточноевропейскими странами, в том числе не членами НАТО пытаются "сорвать попытки разжечь пожар, который не пылал в Европе в течение 70 лет".