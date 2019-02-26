Washington Post: Украина вправе строить свой арсенал ракет после смерти договора о РСМД

Вооруженный неядерными ракетами Киев может помочь Вашингтону надавить на Кремль.

США недавно объявили о выходе из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности из-за нарушений со стороны России. Это напугало как экспертов по контролю вооружений, так и страны Европы, которые считают документ времен Холодной войны важным элементом европейской безопасности.

Договор о РСМД уничтожил целый класс ракет. Поэтому многих беспокоит, какими будут последствия, если НАТО и Россия вернут такое оружие в Европу. Но есть и другая проблема. Дело в том, что договор свернул ракетные программы бывших республик СССР, таких как Украина. И смерть этих договоренностей может развязать руки украинским инженерам тоже. Об этом пишет Washington Post.

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США и СССР подписали договор о ликвидации ракет малой и средней дальности в 1987 году. Он запрещал развертывать образцы такого оружия с радиусом действия от 500 до 5 тысяч километров. В 1990 году стороны успешно уничтожили 2,7 тысячи ракет. После распада Советского Союза обязательства бывшей коммунистической империи перешли всем странам-приемницам.

Независимая Украина имела особые ядерные и ракетные возможности. Она унаследовала третий крупнейший в мире арсенал ядерных межконтинентальных баллистических ракет, а также бомбардировщиков. Кроме того, на ее территории размещен серьезный комплекс оборонной промышленности, который включает конструкторское бюро «Южное» и его завод в Днепре. Здесь была изготовлена львиная доля советского арсенала. Однако, будучи юридической правопреемницей СССР, Украина выполняла ограничения, установленные договором об РСМД от 1987 года.

Украина, так же как и Россия, Беларусь и Казахстан, стала еще и законным наследником договора СНВ-1, который обязывал стороны сократить стратегические ядерные арсеналы на 40%. Но сделка так и не была ратифицирована из-за распада СССР. Поэтому его бывшие республики не были обязаны выполнять условия. Впрочем, все постсоветские страны кроме России согласились полностью отказаться от такого оружия массового уничтожения и присоединиться к соглашению о нераспространении ядерного оружия.

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Чувствуя угрозу со стороны России, Украина долго откладывала свое решение по СНВ-1 и договору о нераспространении ядерного оружия, требуя от ядерных держав, а в частности США и России, твердых гарантий безопасности в обмен на ее оружие.

Одним из вариантов для Киева было сохранить 46 межконтинентальных баллистических ракет СС-24, изготовленных в Днепре. Однако, их должны были переоборудовать обычными боеголовками. Украина всерьез рассматривала этот вариант. Но в конце концов она уничтожила все свои межконтинентальные ракеты потому, что их радиус действия был слишком большим для сдерживания России. От Киева до Москвы всего 700 километров. В 1994 году Украина окончательно присоединилась к соглашению о нераспространении ядерного оружия и отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Стороны подписали пресловутый Будапештский меморандум. В 2014 году Украина столкнулась с российской агрессией. А ее устаревшая армия оказалась не готовой противостоять Москве.

Издание отмечает, что Украина провела серьезную модернизацию Вооруженных сил. Но даже после того она до сих пор остается слабее, чем Россия. Поэтому победить в полномасштабной войне у нее шансы невелики. Хоть Запад и расширил политическую и военную поддержку Киева, украинское членство в НАТО остается смутной перспективой. Поэтому в случае начала открытого российского наступления украинцам придется рассчитывать только на собственные силы.

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Украина может нарастить определенные возможности сдерживания России, построив арсенал ракет с радиусом действия от 500 до 1,2 тысячи километров, оснащенных высокоточными боеголовками с мощными взрывными, но неядерными зарядами. Такое оружие можно нацелить на российские военные командные центры, базы или критически важную инфраструктуру. Конечно, неядерные ракеты Украины не сравнятся с российской ядерной силой.

Но имея небольшой выбор на фоне развертывания возле украинских границ российских ракет, запрещенных договором о РСМД, Украина была бы более решительной. Необходимость защититься от агрессора сделала бы ее ракетное сдерживание более весомым. Риск того, что хотя бы одна украинская ракета может уничтожить цель в России, перечеркнул бы всю российскую пропаганду и заставил бы Кремль подумать дважды прежде чем идти на эскалацию.

Большие ставки ядерного удара сокращают угрозу российского ядерного ответа на украинскую неядерную ракетную атаку. Ведь взрыв таких российских ракет на территории Украины будет иметь огромное влияние на российское население, а также на страны НАТО по соседству.

КБ «Южное», которое выжило благодаря международным космическим проектам, может приступить к производству военных ракет с более чем радостью. Днепро, который стал украинской ракетной столицей, превратился в логистический узел в войне на Донбассе. Здесь организуют цепочки поставок на фронт, проводятся ротации личного состава, а также извлекают российскую шрапнель из раненых украинских солдат. У жителей Днепра включительно с ракетными инженерами, нет никаких иллюзий относительно намерений Кремля в отношении Украины.

И вот Россия и США выходят из договора о РСМД. А у Украины есть все средства, причины и никаких международных преград для возобновления ракетной программы. Учитывая заявления министра иностранных дел Павла Климкина, Киев действительно рассматривает такой вариант. «Тяжеловесы» НАТО, такие как Германия, выступают против развертывания запрещенных РСМД ракет в Европе. Они будут считать украинские ракеты дестабилизирующим фактором. Впрочем, Украина, вероятно, получит поддержку Польши и стран Балтии, которые тоже стремятся усилить свою оборону от России.

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США под руководством Дональда Трампа может сохранить агностическую позицию. Вашингтон может попытаться надавить на Украину, чтобы не позволить ей восстановить ракетную программу. Но оправдать такие требования ему будет очень трудно, учитывая роль США в смерти договора о РСМД. Украинские ракеты могут сделать акцент на сплоченности НАТО.

Россия, вероятно, будет высмеивать восстановление украинской ракетной программы публично. За кулисами же она будет изо всех сил стараться подорвать ее из-за страха, что Украина станет обязательным участником будущих переговоров о вооружениях.

Перспектива появления ракетной программы в Украине может заставить Россию как можно скорее сесть за стол переговоров с США, прежде чем Киев сможет стать равноценной стороной. Москва может даже пойти на уступку и отказаться от развертывания запрещенных РСМД ракет в Калининграде илина российской европейской территории. С такой точки зрения ракеты Украины могут стать полезным рычагом влияния США.