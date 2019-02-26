Newsweek: Путин действует по стратегии Facebook

В каком-то смысле российская диктатура функционирует по принципу, похожему на современные стартапы.

Если настаивать на том, что Владимир Путин – мастер стратегии, тогда придется искать какой-то грандиозный замысел в хаосе, которого просто не существует.

И если кажется, что Россия движется во всех возможных направлениях одновременно, то это не результат дезориентации и не потому что мы не видим закономерностей. Все дело в том, что Россия именно это и делает, - пишет на страницах Newsweek профессор Марк Галеотти, который занимает должность научного сотрудника Института международных отношений в Праге.

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Он замечает, что эксперты на Западе ищут «большую белую акулу, единую и смертельную машину для убийства». Но пока они это делают, стая пираний, каждая из которых не такая уж и грозная, действует непредсказуемо и «обгрызает мясо с наших спин». По мнению эксперта, не стоит пытаться спрогнозировать стратегию России, опираясь лишь на самого Путина, его слова, привычки и хобби. На самом же деле политические предприниматели в его стране очень разнообразны: от бизнесменов до сказочников, от хакеров до гангстеров.

К примеру, в октябре 2016 года состоялась попытка переворота в Черногории. Цель мятежа была остановить присоединение небольшой балканской страны к НАТО. Офицеры российской разведки были причастны к этому. Но, согласно данным болгарских спецслужб, изначально инициатива поступила от «недоолигарха» Константина Малофеева. Российский православный фанатик и националист выступил с идеей о Черногории и продвигал ее в Москве до тех пор, пока российское правительство не дало «зеленый свет».

В некотором смысле российская система работает подобно экономики стартапов. Многочисленные люди вынашивают идеи: плохие, хорошие, испытанные на меньших масштабах и так далее. Все они пытаются заинтересовать одного крупного инвестора – Кремль. Попытка предсказать, какие идеи «выстрелят» в этом процессе, опираясь при этом лишь на личные качества Путина, была бы полностью провальным делом.

Путинское государство, в целом, реагирует на возможности. Правительство Великобритании организовало референдум о выходе из Евросоюза. Американская Демократическая партия использует слабые компьютерные сети. Люди на Западе теряют доверие к политической системе и элитам. Размытые финансовые структуры позволяют «грязным деньгам» подрывать экономики и покупать политиков. Социальные сети позволяют обойти традиционные СМИ. Ничего из этого Россия не создала. Она лишь демонстративно использовала все эти возможности. В результате эксперты на Западе пытаются определить, что путинская Россия сделала с их странами, хотя на самом деле она использовала в своих интересах невыполненные обещания и слабые места западных систем.

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«Поэтому вместо того, чтобы искать большую и сложную стратегию, нужно понять, что Путин по крайней мере за границей эффективно следует стратегии, которую обозначил Марк Цукерберг, поощряя работников Facebook: «Двигайся быстро и ломай все». Однако, если цель Кремниевой долины – это «сокрушительная инновация», то Путин ищет инновационные формы сокрушения», - пишет автор.

Российский президент поощряет своих агентов и адгократов использовать возможности, хорошо при этом зная, что большинство попыток терпят неудачу. Но это не важно. Потому что сам процесс таких атак уже посеет хаос и неопределенность. Но если удастся достичь успеха, «российский дзюдоист» сделает следующий шаг.