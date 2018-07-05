Агенты РФ и экстремисты готовили насильственное свержение правительства Черногории - доклад

По словам экспертов, это была первая попытка Москвы прибегнуть к насилию для достижения своих политических целях за пределами бывшего СССР.

В новом докладе, опубликованном Исследовательским институтом внешней политики (аналитический центр, базирующийся в Филадельфии), раскрываются новые детали продолжающегося расследования, посвященного попытке свергнуть правительство Черногории накануне парламентских выборов 2016 года.

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При этом следователи отмечают роль, которую в попытке переворота сыграла Россия. «… Черногория…на пороге присоединения к НАТО столкнулась не просто с переворотом, но с переворотом, поддерживаемым российским правительством», – подчеркивает один из авторов доклада, Ричард Кремер, передает Голос Америки.

«Моя надежда – что этот доклад породит тревогу по поводу того, что Россия настроена настолько серьезно, что готова применить жесткую силу для достижения своих политических целей на Балканах. У России есть цели на Балканах, и она готова прибегнуть к насильственным средствам, чтобы их достичь», – пояснил эксперт.

Напомним, что два сотрудника российских спецслужб – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов – после попытки переворота в Черногории бежали в Сербию, а затем вернулись в Россию. Суд над ними проводился заочно.

Кроме них, перед судом Черногории предстали 12 человек, обвиненных в причастности к попытке переворота.

При этом следователи отмечают, что накануне переворота в Черногорию из Сербии проникли приблизительно 50 сотрудников ГРУ, предположительно – для оказания помощи мятежникам. Как подчеркивается в докладе Исследовательского института внешней политики, речь идет о первой попытке России прибегнуть к насилию за пределами бывшего СССР для достижения своих политических целей.

«В месяцы, предшествующие парламентским выборам в октябре 2016 года, российские агенты, сербские экстремисты и лидеры черногорского оппозиционного альянса (Демократический фронт) готовились в ночь выборов устранить правительство насильственными методами», – утверждают авторы доклада, основываясь на показаниях и свидетельствах, проанализированных следователями.

«Они планировали спровоцировать вспышку политического насилия в надежде вызвать протесты в общенациональном масштабе и свергнуть правительство ДПС во главе с Мило Джукановичем. По словам официальных лиц, этот проект инициировали сербские националисты в начале 2016 года под руководством сотрудников ГРУ и ФСБ», – подчеркивается в докладе.