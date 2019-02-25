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Brexit могут отложить до 2021 года - источники в ЕС

11:24, 25 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

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Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться 21-месячный переходный период. Премьер Британии Тереза ​​Мэй отложилаголосование по соглашению с ЕС на 12 марта. Трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение в ближайшие дни.

"Замена 21-месячного переходного периода дополнительным временем как государству-члену позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы на будущие отношения с целью изменения противоречивого ирландского механизма "бекстоп", - говорится в материале.

Сторонниками переноса выхода Британии из ЕС называют президента Европейского совета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Отмечается, что Брюссель хочет избежать короткой отсрочки Brexit в пользу длинной, если это произойдет.

ЕС может проголосовать за перенос Brexit, если Лондон сделает соответствующее обращение и выразит готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза.

"Бекстоп" предусматривает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС до тех пор, пока не будет заключена новая торговая сделка между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

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Теги: #Brexit#выход Британии из ЕС