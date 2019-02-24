В Молдове сегодня проходят парламентские выборы и референдум
09:13, 24 февраля 2019Мир
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Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе.
В Молдове сегодня проходят выборы / Фото УНИАН
Граждане Молдовы сегодня выбирают новый парламент, а также голосуют на консультативном референдуме по сокращению количества депутатов и возможности народа отзывать их мандаты.
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Как сообщает noi.md, в семь утра по всей стране открылся 2141 избирательный участок. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе. 50 депутатов парламента избираются по партийным спискам, а 51 депутат – по одномандатным округам.
Мониторинг избирательного процесса будут осуществлять более 4000 национальных и международных наблюдателей.
Ранее Лидеры оппозиции Молдовы перед выборами пожаловались на отравление ртутью.
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