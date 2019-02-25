"Оскар-2019": неожиданные победители и самые яркие моменты церемонии (видео)

В Лос-Анджелесе состоялась 91 церемония награждения кинопремии "Оскар 2019".

Группа Queen, которая выступила с британским певцом Адамом Ламбертом, открыла кинопремию.

Фаворитом по количеству номинаций оказался фильм "Богемская рапсодия" - 4 статуэтки.

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"Зеленая книга" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Актер Рами Малек стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Богемская рапсодия", а актриса Оливия Колман получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Фаворитка".

Спайк Ли получил награду за "Лучший адаптированный сценарий" своей картины "Черный клановец".

Сразу трех наград удостоился фильм "Черная пантера" - лучшая музыка к фильму, лучшая работа художника и лучшие костюмы.

Одним из самых ярких моментов стало эмоциональное выступление Леди Гаги совместно с Брэдли Купером. За песню Shallow певица получила свой первый "Оскар".

Напомним, что в этом году церемония "Оскар" впервые прошла без основного ведущего. После того, как из-за скандала в связи с гомофобными высказываниями актер Кевин Харт отказался вести церемонию, организаторы "подключили" к церемонии целый ряд знаменитостей, которые выходили на сцену – это Дэниел Крейг, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Гэри Олдмен, всего 13 голливудских звезд.

В этом году больше всего номинаций на "Оскар 2019" получили фильмы: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Рим", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Звезда родилась".