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На "Оскаре" назван лучший фильм года

07:00, 25 февраля 2019
Мир
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"Зеленая книга" получила Оскар как лучший фильм / Скриншот

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Об этом говорится в Twitter Американской киноакадемии. Всего у этого фильма три статуэтки. Он рассказывает реальную историю путешествия темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя по югу США.

Главные роли в ленте "Зеленая книга" исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.

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Теги: #Оскар#вручение Оскаров#кинопремия Оскар#2019 год