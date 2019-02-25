На "Оскаре" назван лучший фильм года
07:00, 25 февраля 2019Мир
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Всего у фильма "Зеленая книга" три статуэтки.
"Зеленая книга" получила Оскар как лучший фильм / Скриншот
Премию "Оскар-2019" как лучший фильм получила лента "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.
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Об этом говорится в Twitter Американской киноакадемии. Всего у этого фильма три статуэтки. Он рассказывает реальную историю путешествия темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя по югу США.
And the #Oscars winner is... pic.twitter.com/udBCWUKaSI— The Academy (@TheAcademy) February 25, 2019
Главные роли в ленте "Зеленая книга" исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.
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