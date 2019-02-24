Российский экзархат в Европе отказался от роспуска по решению Вселенского патриархата

Священный синод Вселенского патриархата в ноябре 2018 года решил распустить Архиепископство русских православных церквей в Западной Европе, на собрании 23 февраля 2019 года архиепископы экзархата отказались подчиниться решению Константинополя.

Экзархат русских церквей в Западной Европе отказался выполнить указание патриарха Константинопольского Варфоломея о самороспуске.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Orthodoxie.com, передает "Гордон". 23 февраля в Париже состоялось внеочередное собрание архиепископов православных приходов Русской православной церкви в Западной Европе.

В результате голосования 191 человек выступил против самороспуска и только 15 проголосовали "за".

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Решение о юрисдикции церкви принято не было. В июне планируется созвать новую ассамблею, на заседании которой будет сделан этот выбор.

Как отмечается, Священный синод Вселенского патриархата, собравшийся 27 ноября 2018 года в Фанаре, решил распустить Архиепископство русских православных церквей в Западной Европе. Таким образом был отменен Патриарший томос 1999 года.

Экзархат русских церквей в Западной Европе имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Bо Франции архиепископия является численно главенствующей православной епархией.