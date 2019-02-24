На границе с Венесуэлой сожгли все грузовики с гумпомощью, есть пострадавшие (видео)

Кто именно поджег автомобили – неизвестно.

В результате пожара пострадали 10 человек / фото twitter.com/apichardob

На границе Венесуэлы и Колумбии сгорели грузовики, которые доставляли гуманитарную помощь венесуэльцам.

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Об этом на своей странице в Twitter написал глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

"Режим узурпатора прибегает к наиболее мерзким действиям и пытается сжечь грузовик с гуманитарной помощью... Наши храбрые добровольцы создают окружение для защиты продуктов питания и лекарств", - заявил он.

По данным местных СМИ, в результате пожара пострадали по меньшей мере 10 человек. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. Впоследствии журналисты сообщили, что были сожжены все грузовики с гуманитарной помощью.

El régimen usurpador se vale de los actos más viles e intenta quemar el camión con ayuda humanitaria que se encuentra en Ureña.



Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas.



La avalancha humanitaria es indetenible pic.twitter.com/bU2PPzSGcu — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

#URGENTE PNB quema tres camiones de ayuda humanitaria al lanzar bombas lacrimógenas contra la caravana de voluntarios #23Feb / vía @luisgonzaloprz#23Febpic.twitter.com/ahTGTzjaKo — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) February 23, 2019

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.