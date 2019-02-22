МИД РФ заявил о планах США задействовать украинские самолеты для переброски оружия оппозиции Венесуэлы

Намерение США направить в эту страну гуманитарный конвой официальный спикер ведомства назвала «провокацией».

В Министерстве иностранных дел РФ объявили, что украинские самолеты будут задействованы в переброске оружия из Европы для оппозиции Венесуэлы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы т.н. гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти, и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны», - сказала Захарова.

По ее словам, подготовка ведется Вашингтоном по всем правилам военной науки. «Все данные имеются, с ними вы можете ознакомиться в сети Интернет. Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы», - добавила Захарова.

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«Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы», - сказала Захарова.

Она утверждает, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также о боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

«Это к вопросу о том, что подразумевается под подготовкой доставки гуманитарной помощи. Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании. К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», - сказала Захарова.

Она заявила, что администрация США сознательно обостряет ситуацию. «Миру последовательно внушается мысль: обратной дороги нет. Опять вводится в оборот любая фраза: «Он (Мадуро) должен уйти». В Вашингтоне в своих планах, как мы понимаем, будут идти до конца», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенных в его режим.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Министерство иностранных дел Украины призывает руководителей политических сил Венесуэлы провести демократические выборы и предотвратить решение политического кризиса силовыми методами.