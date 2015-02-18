Сенаторы США о Дебальцево: Меркель, Олланд, Обама легитимизируют расчленение Украины

Об этом говорится в заявлении, которое является реакцией сенаторов на события в Дебальцево, сообщает Голос Америки.

"Канцлер Германии и президент Франции, при поддержке президента США легитимизируют расчленение суверенной нации в Европе впервые за 70 лет", - заявили сенаторы.

"Западные лидеры заявляют, что военного решения конфликта в Украине нет. Путин так не думает. Он продолжает агрессию, и при отсутствии сильной поддержки Западом украинской армии, в дальнейшем мы будем наблюдать реализацию навязанного Россией военного решения в Украине, как это уже произошло на части территории Грузии и Молдовы", - заявили законодатели.

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Маккейн и Грэм призвали немедленно предоставить Украине оружие и наложить более жесткие санкции на Россию.

"Давно пора предоставить Украине защитное вооружение и наложить дополнительные санкции и наказания, которые могут изменить поведение Путина, включительно с исключением России из финансовой системы SWIFT. Президент Обама должен сделать это немедленно, а не прятаться за провальными попытками договориться с агрессором в то время, когда реальная ситуация делает любую дипломатию неэффективной", - призвали сенаторы.