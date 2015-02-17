С экс-главы МВФ Стросс-Кана сняли обвинения в рамках скандального "дела "Карлтон""

Как сообщил во вторник прокурор Фредерик Февр, бывший глава МВФ "не имел отношения к организации" закрытых вечеринок в отеле "Карлтон" в Лилле с участием проституток, передает ТАСС.

Вместе с тем прокурор требовал от суда наказать руководство отеля, в частности его бывшего директора, подчеркнув, что они "были настоящими организаторами сети по оказанию интимных услуг", а также сутенера, который "поставлял" молодых девушек для влиятельных постояльцев, в число которых и входил Стросс-Кан.

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Слушания по делу отеля "Карлтон" начались в минувший понедельник. Среди фигурантов - 14 человек, среди которых, кроме Стросс-Кана, владелец отеля и его ведущие менеджеры, адвокат, ряд крупных бизнесменов. На скамье подсудимых оказался и офицер полиции, который ранее отвечал за безопасность департамента Нор, его подозревают в активном содействии нелегальной проституции.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в "сводничестве при отягчающих обстоятельствах в составе преступной группировки". По французским законам такое преступление может привести к осуждению на тюремные сроки до 10 лет и штрафу 1,5 млн евро. Проституция во Франции разрешена, однако сутенерство (по французской терминологии - сводничество) карается законом.

Как установило следствие, которое велось в течение четырех лет, женщины с созданной в Лилле сети не только обслуживали самого Стросс-Кана и богатых постояльцев отелей "Карлтон" и "Тур" в Лилле, но и выезжали в Париж, Лондон и Вашингтон к клиентам, с которыми были знакомы подсудимые, в частности, сам бывший директор-распорядитель МВФ.

Как сообщал УНИАН, Стросс-Кан дважды был фигурантом дела о сексуальных домогательствах, но ни в одном из дел он не был осужден.

В мае 2011 года Стросс-Кан был арестован по подозрению в изнасиловании горничной отеля в Нью-Йорке. Однако позже горничную заподозрили в даче ложных показаний, и прокуратура сняла обвинения с французского политика.