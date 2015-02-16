Российский солдат умер после того, как рассказал о командировке в Ростов — СМИ

Как сообщает Новая газета со ссылкой на "Политсиб.ру", о проверке случившегося с контрактником из Башкортостана изданию рассказали в прокуратуре.

13 февраля стало известно о смерти 20-летнего Кудрявцева.

Как передает ГТРК "Башкортостан", в извещении из воинской части сказано, что солдат сам нанес себе увечья и совершил самоубийство.

Мать солдата Гюзель Кудрявцева не верит в самоубийство сына.

Женщина рассказала журналистам, что ночью 25 января Кудрявцев позвонил ей с неизвестного номера и успел сказать: "Мама, мамочка, мамуля".

После этого, по словам матери солдата, связь прервалась, а вскоре ей сообщили из военчасти о самоубийстве сына. Гюзель Кудрявцева отметила, что на теле сына она увидела гематомы, и у него был сломан нос.

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Как рассказали родственники Кудрявцева изданию Proufu, за несколько дней до смерти Илья Кудрявцев сообщил о предстоящей командировке в Ростов-на-Дону.

Кудрявцев закончил срочную службу в конце декабря, но решил продолжить ее по контракту.

Родственники ожидали солдата 18 декабря дома, поскольку у него должен был начаться отпуск, однако Кудрявцев не приехал, рассказав о сборе всех контрактников в части для отправки в командировку. Переход на контрактную службу солдат объяснил хорошим отношением сослуживцев.