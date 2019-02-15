В Черное море направляется корабль НАТО

В пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения.

В Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Германии FGS Werra (А 514). Сегодня корабль зашел в Стамбул.

Об этом в Facebook сообщает мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews.

"15.02.2019 в 07:45 в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа «Эльба». Примерно в 08:15 корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала на мысе Сарайбурну", - говорится в сообщении.

Германия возглавила SNMCMG2 в январе 2019 года на ротационной основе.

Серия из шести плавбаз типа «Эльба» (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров и торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил.

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"Основными задачами этих судов являются ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечения кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией", - добавили в сообщении.

Особенностью плавбаз типа «Эльба» является использование сменных контейнерных модулей, состав которых зависит от характера боевой деятельности обеспечиваемых кораблей.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет расширить свое присутствие в Черном море.