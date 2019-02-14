НАТО хочет расширить свое присутствие в Черном море - Столтенберг

В ближайшие дни корабли НАТО войдут в Черное море для участия в военных учениях.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины.

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Об этом генеральный секретарь Альянса сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО. "Мы сейчас изучаем, что мы еще можем сделать", - отметил генеральный секретарь Альянса.

"Мы изучаем, можем ли мы еще больше усилить наше присутствие в Черном море, и в ближайшие время, через несколько дней суда НАТО будут в Черном море участвовать в учениях. Поэтому мы существенно усилим наше присутствие не только на море, но также в воздушном пространстве и на суше в регионе Черного моря. Все это также является частью нашей поддержки Украины", - заявил Столтенберг.

"Мы провели очень хорошее обсуждение с министром обороны Степаном Полтораком, во время которого все союзники выразили свою очень твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Союзники НАТО непременно четко заявили, что агрессивные действия России против Украины неприемлемы - ее незаконная аннексия Крыма, ее постоянные усилия по попыткам дестабилизировать Украину посредством осуществления ею мероприятий и присутствия на Донбассе, и также, конечно, совершенно необоснованного захвата украинских судов вблизи Керченского пролива", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО оказывают Украине твердую политическую и практическую поддержку.

Также он сказал, что для поддержки Украины были созданы различные трастовые фонды, и в частности помощь предоставляется в вопросах командования и контроля, кибербезопасности, модернизации обороны и безопасности учреждений. Кроме того, несколько союзников обеспечивают профессиональную подготовку украинских военных.

Он заверил, что Альянс продолжит поддерживать Украину.