США опасаются, что Россия после Украины может начать военные действия против других стран Европы - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится расколоть НАТО, ослабить Соединенные Штаты и подорвать западные демократии.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что США серьезно относятся к опасениям, что Россия после Украины может прибегнуть к военным действиям против других стран.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, об этом Помпео заявил на полигоне в Бемово Писке в Польше.

"Когда мы вступаем в пятый год войны Владимира Путина против Украины, войны, которую он развязал на европейской земле, мы серьезно относимся к тем опасениям, что Россия однажды может попытаться открыть линию фронта прямо здесь. На фоне этой угрозы альянс НАТО остается незаменимым для защиты свободных народов Европы", - подчеркнул Помпео.

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"Ответственность каждого союзника заключается в том, чтобы сохранить Европу свободной. Россия имеет большие планы по доминированию в Европе и возобновлению влияния на мировой арене. Владимир Путин стремится расколоть НАТО, ослабить Соединенные Штаты и подорвать западные демократии", - подчеркнул госсекретарь США.

"Вторжение России в Грузию и Украину, ее неспровоцированная атака на украинские военные суда в Черном море в ноябре прошлого года, ее текущие гибридные военные действия против нас и наших союзников являются непосредственными вызовами нашей безопасности и нашему образу жизни", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Госсекретарь США Майк Помпео в ходе поездки в Словакию и Венгрию предупредил, что Россия пытается заполнить политический вакуум в Центральной Европе, вызванный, по его словам, отсутствием США в регионе в последние годы.