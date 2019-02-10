цей матеріал доступний українською

В Мадриде протесты против "политики диалога" с Каталонией собрали десятки тысяч человек

18:39, 10 февраля 2019
Мир
78 0
Иллюстрация REUTERS

Десятки тысяч людей в воскресенье вышли в центр Мадрида на призыв правоцентристских партий, которые выступают против "политики диалога" премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии.

Читайте такжеКаталония в годовщину провозглашения независимости выдвинула требование Мадрида

Об этом сообщает Европейская правда.

"Народная партия" и партия "Граждане" решили организовать акцию после того, как Санчес предложил сепаратистам возможность "круглого стола" для переговоров.

К акции протеста присоединилась правая партия Vox. Митинг проходит под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы сейчас!".

Правые считают предложение Санчеса предательством национальных интересов. Как и правые, правящие социалисты также выступают против независимости Каталонии.

Организаторы заявили об участии в митинге 200 000 человек. Власть оценила число демонстрантов в 45 000, хотя, судя по видео и фото с места события, эта оценка несколько занижена.

Напомним, 8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским сепаратистскими партиями прекращены, и Мадрид больше не будет высказывать новых предложений.

В правящей Социалистической партии Испании заявили, что если каталонские партии не поддержат план правительства относительно бюджета, как они это грозят сделать, страна может оказаться под угрозой досрочных выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #референдум о независимости Каталония#Испания и Каталония