В Мадриде протесты против "политики диалога" с Каталонией собрали десятки тысяч человек

Организаторы заявили об участии в митинге 200 000 человек. Власть оценила число демонстрантов в 45 000, хотя, судя по видео и фото с места события, эта оценка несколько занижена.

Десятки тысяч людей в воскресенье вышли в центр Мадрида на призыв правоцентристских партий, которые выступают против "политики диалога" премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии.

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Об этом сообщает Европейская правда.

"Народная партия" и партия "Граждане" решили организовать акцию после того, как Санчес предложил сепаратистам возможность "круглого стола" для переговоров.

К акции протеста присоединилась правая партия Vox. Митинг проходит под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы сейчас!".

Правые считают предложение Санчеса предательством национальных интересов. Как и правые, правящие социалисты также выступают против независимости Каталонии.

Организаторы заявили об участии в митинге 200 000 человек. Власть оценила число демонстрантов в 45 000, хотя, судя по видео и фото с места события, эта оценка несколько занижена.

Напомним, 8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским сепаратистскими партиями прекращены, и Мадрид больше не будет высказывать новых предложений.

В правящей Социалистической партии Испании заявили, что если каталонские партии не поддержат план правительства относительно бюджета, как они это грозят сделать, страна может оказаться под угрозой досрочных выборов.