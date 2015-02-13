Советник Меркель: В последние часы перед премирием угроза кровопролития лишь усилится

Об этом сказал уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

"Риск действительно очень высокий. В последние часы перед перемирием есть угроза того, что стороны будут пытаться увеличить потери друг друга", - сказал он.

По его словам, обострение может привести к тому, что готовность к прекращению огня сойдет на нет.

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Однако, по мнению Эрлера, соглашение в Минске имеет очень важное значение, поскольку оно отвлекла внимание от "спекуляций на тему вооружения Украины".

"Есть разница между Минском-1 и Минском-2. Я вижу более конкретные определения в новом соглашении. Кроме того, за новым документом стоят три президента и канцлер", - отметил политик.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра обороны Петр Мехед заявил, что боевикам приказали занять Дебальцево до воскресенья.