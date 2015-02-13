Минобороны: Боевикам приказали занять Дебальцево до воскресенья

"На сегодняшний день, имея договоренности о прекращении огня с ноля часов 15 февраля, террористы и российские войска получили задачу поднять флаг в Дебальцево", - сказал он. По его словам, такая же задача поставлена и в отношении Мариуполя, однако если за Дебальцево идут ожесточенные бои (по данным Мехеда - за сегодняшнее утро город атаковали трижды), то Мариуполь находится под твердым контролем украинских войск, пишет LB.ua.

Мехед также сообщил, что по последней информации на территории Украины находится больше 10 тысяч солдат Вооруженных сил России.

Напомним, что группировка украинских войск в Дебальцево находится в оперативном окружении. Боевики перекрыли основные дороги, которые ведут из города на свободную территорию, но, по данным нардепа Семена Семенченко, проселочные и полевые дороги по-прежнему открыты.

Читайте такжеЗа сутки боевики 69 раз обстреляли позиции сил АТО, в районе Дебальцево - ожесточенные бои

"Никакого "котла" под Дебальцево нет. Повторяю еще раз, то о чем говорю уже несколько дней: противник контролирует населенные пункты на трассе Артемовск - Дебальцево и дороге Дебальцево- Луганское. Логвиново и Лозовое. Это называется "оперативное окружение". Это блокада затрудняет снабжение группировки в Дебальцево, вывоз раненых. Но это никакой не котел, потому что есть масса проселочных и полевых дорог контролируемых ВСУ и Нацгвардией и снабжение и вывоз раненых происходит. Но от этого не легче и оперативное окружение в любой момент, при бездействии, командования может стать "котлом", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сражение на дебальцевском плацдарме достигло небывалого накала.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук сообщает, чтобоевики ведут массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций.

«Под прикрытием огня российские отряды штурмуют наши опорные пункты, пытаются прорвать оборонительный периметр. Мирные соглашения в Минске пока привели не к снижению напряженности, а наоборот - к эскалации», - пишет Бутусов.