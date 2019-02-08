В российском аэропорту самолет, полный пассажиров, попал в аварию

Самолёт врезался в мачту освещения. Пилот потерял управление из-за гололеда на полосе.

В российском аэропорту "Домодедово" произошла авария. Самолёт врезался в мачту освещения. Пилот потерял управление из-за гололеда на полосе. В салоне находилось 63 человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщается, в среду вечером (6 февраля) в 20:03 рейс Тюмень — Москва должен был приземлиться в столичном аэропорту. Самолет приземлился, но уже на земле командир потерял возможность управлять судном. Пилот быстро понял, что обычные тормоза тут не сработают, поэтому экипаж попытался применить дополнительно реверс тяги обоих двигателей в максимальном режиме, что тоже не помогло.

В итоге самолёт занесло, он врезался в мачту, повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, на дне Ла-Манша нашли обломки самолета, в котором летел погибший футболист Сала.