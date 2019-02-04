На дне Ла-Манша нашли обломки самолета, в котором летел пропавший футболист Сала
Обломки самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел пропавший футболист английского "Кардиффа" Эмилиано Сала, найдены на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси.
Об этом сообщил журналист Sky Sports Том Пермантер.
О находке уже оповестили родственников Салы и пилота Дэвида Айбботсона. Нашли ли тела жертв трагедии неизвестно.
Подводные поиски самолета начались в воскресенье, 3 февраля. Частная поисковая операция финансируется из средств, собранных на коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe.
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22 января самолет с футболистом исчез с радаров авиадиспетчеров на пути из Франции. Он вылетел из Нанта в Кардифф утром, но позже транспортное средство исчез с экранов радаров в районе Ла-Манша. Перед исчезновением самолет из Салой на борту запросил аварийную посадку.
Сала перебрался из "Нанта" в "Кардифф" 20 января. Аргентинец стал рекордным трансфером в истории клуба. За него заплатили около 20 миллионов евро.
Напомним, 30 января поисковики нашли сиденья от самолета с пропавшим футболистом и пилотом.
BREAKING The plane carrying Emiliano Sala and David Ibbotson has been found, their families have been told.— Tom Parmenter (@TomSkyNews) February 3, 2019