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Обвал дома в Стамбуле: из-под завалов вытянули 5-летнюю девочку (видео)

19:14, 07 февраля 2019
Мир
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Обвал дома произошел 6 февраля \ ntv.com.tr

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Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Эрликая. Он уточнил, что на данный момент известно о 13 пострадавших.

Между тем, как сообщает ТСН, из-под завалов разрушенной 8-этажки в Стамбуле спасатели вытащили 5-летнюю девочку. Под бетонными обломками она пробыла 18 часов. Девочку сразу доставили в больницу, о ее состоянии не сообщается.

Спасатели продолжают поисковую операцию на месте трагедии. В настоящее время известно, что 12 человек удалось вытащить из-под завалов живыми, среди них и 9-летний мальчик.

Дом обвалился от старости - ему было 25 лет \ ntv.com.tr

Обрушение 8-этажного жилого дома произошло в Стамбуле в районе Картал 6 февраля. По данным СМИ, дом обвалился после взрыва. Однако, глава района Мемису Дикилитасу уточнил, что дом рухнул не в результате взрыва, а от старости. Турецкие СМИ сообщили, что в здании проживали 12 семей. В подвальном помещении находился швейный цех, в котором работали 15-20 человек.

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Теги: #Стамбул#обвал#дом