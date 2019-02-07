Обвал дома в Стамбуле: из-под завалов вытянули 5-летнюю девочку (видео)

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию на месте трагедии.

Число жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле возросло до шести человек.

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Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Эрликая. Он уточнил, что на данный момент известно о 13 пострадавших.

Между тем, как сообщает ТСН, из-под завалов разрушенной 8-этажки в Стамбуле спасатели вытащили 5-летнюю девочку. Под бетонными обломками она пробыла 18 часов. Девочку сразу доставили в больницу, о ее состоянии не сообщается.

Спасатели продолжают поисковую операцию на месте трагедии. В настоящее время известно, что 12 человек удалось вытащить из-под завалов живыми, среди них и 9-летний мальчик.

Обрушение 8-этажного жилого дома произошло в Стамбуле в районе Картал 6 февраля. По данным СМИ, дом обвалился после взрыва. Однако, глава района Мемису Дикилитасу уточнил, что дом рухнул не в результате взрыва, а от старости. Турецкие СМИ сообщили, что в здании проживали 12 семей. В подвальном помещении находился швейный цех, в котором работали 15-20 человек.