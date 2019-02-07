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Появилось видео момента обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле

00:06, 07 февраля 2019
Мир
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Под завалами могут находиться до 30 человек / Wikipedia

Соответствующую запись с камер наблюдения опубликовал телеканал PressTV на своей странице в Twitter.

На видео запечатлено, как здание, возле которого проходят люди, внезапно начинает рушится, после чего в воздух поднимается столб пыли.

Напомним, турецкие спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Стамбуле шестерых пострадавших. Также спасатели нашли тела двух погибших. В доме жили от 27 до 30 человек, а на первом этаже находилась мастерская.

Местные чиновники утверждают, что здание было очень старым и рухнуло по естественным причинам. Сообщается, что власти Стамбула эвакуировали жителей соседнего здания, которое могло быть повреждено в результате обвала.

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Теги: #Турция#Стамбул#обрушение дома