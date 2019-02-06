Режим Мадуро уже продал 73 тонны золота Венесуэлы - оппозиция

Золото Венесуэлы продали Объединенным Арабским Эмиратам и Турции.

Член Национального собрания Венесуэлы – парламента южноамериканской страны – Карлос Папарони в среду заявил о том, что Центральный банк за прошлый год продал 73 тонны золото из резервов страны.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Он рассказал, что золото продали Объединенным Арабским Эмиратам и Турции", - говорится в сообщении.

Депутат добавил, что в ближайшее время Постоянный комитет по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи публично раскроет компании, которые покупают золото всех венесуэльцев через Центробанк страны.

"Мы напоминаем вам - это означает, что они проводят сделки с незаконным правительством, грабящим страну, оставляющим больше страданий и голода", - сказал Папарони. "Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы защитить активы венесуэльцев".

Стоимость этого золота оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Венесуэла намерена продать 15 тонн золота из золотого запаса страны. Однако США предупредили возможных покупателей о строгих санкциях в случае осуществления незаконной сделки.

Блокировка 20-тонной партии произошла всего через неделю после того, как Банк Англии отклонил просьбу чиновников Мадуро вывезти 1,2 миллиарда долларов хранящегося там золота. Хотя пункт назначения золота и характер транзакций точно не известны, для страны необычно перевозить такие огромные суммы. А официальные лица США, которые ведут борьбу за то, чтобы Мадуро уступил власть переходному правительству, утверждают, что попытки совершения сделок являются частью стремления его авторитарного режима разграбить страну в последние дни у власти.