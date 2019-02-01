Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу - СМИ

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы, однако не покинули хранилище.

Власти Венесуэлы отложили отправку 20 тонн золота за границу.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, стоимость этой партии золота оценивается в 850 миллионов долларов, передает Дождь.

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы, однако не покинули хранилище Центрального банка страны.

В четверг, 31 января, американский сенатор Марко Рубио заявил, что покупателем весесуэльского золота выступает Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов. Он предупредил компанию, а также перевозчика, который будет доставлять золото, что все они попадут под санкции США в случае проведения сделки.

Ранее помощник президента США Джон Болтон посоветовал банкирам, брокерам и посредникам не торговать золотом, нефтью и другими венесуэльскими товарами, "которые были украдены у народа Венесуэлы мафией Мадуро".

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Напомним, 1 февраля Reuters сообщило о том, что правительство Венесуэлы планирует продать ОАЭ в общей сложности 29 тонн золота. По информации агентства, правительство Венесуэлы начало распродавать золотые запасы 26 января.

10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.