Венесуэла продаст ОАЭ 15 тонн золота - Reuters

В общей сложности в феврале планируется продажа 29 тонн золота, хранящегося в Каракасе.

Венесуэла в ближайшие дни намерена продать 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Каракасе. По его данным, Центробанк страны продаст часть золотого запаса, чтобы получить наличные евро.

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Собеседник агентства отмечает, что первые в этом году три тонны золота Венесуэла отправила 26 января. Источник напомнил, что в прошлом году Венесуэла продала Турции преимущественно неочищенного золота на сумму в 900 млн долларов.

Источник также уточнил, что в общей сложности в феврале планируется продажа 29 тонн золота, хранящегося в Каракасе. По данным Центробанка Венесуэлы, на конец ноября золотые запасы Венесуэлы составляли 132 тонны, добавляет Reuters.

Напомним, ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны в Россию 20 тонн золота предположительно рейсом российской авиакомпании.