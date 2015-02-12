Песков подтвердил слова Меркель о том, что Путин повлиял на лидеров «ДНР» и «ЛНР»

О том, что Песков подтвердил эту информацию сообщает Дождь.

«Это требовало от всех сторон изрядной гибкости, сохранения настойчивости, отстаивания своих интересов. И, безусловно, были моменты, которые не были приемлемы для ополченцев. ... И, конечно, в этой ситуации Путину пришлось приложить изрядные усилия для того, чтобы работать с ополченцами», — заявил Песков.

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На вопрос, каким образом Путин контактировал с Александром Захарченко («ДНР») и Игорем Плотницким, («ЛНР»), Песков ответил: «Соответствующим образом».

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров по Украине в Минске президент России Владимир Путин надавил на лидеров боевиков с тем, чтобы согласовать прекращение огня с субботы, 14 февраля.