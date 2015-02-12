Меркель: Путин надавил на боевиков, чтобы те согласились на перемирие
13:14, 12 февраля 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров по Украине в Минске президент России Владимир Путин надавил на лидеров боевиков с тем, чтобы согласовать прекращение огня с субботы, 14 февраля.
REUTERS
Выступая с заявлением по итогам встречи, она поблагодарила участников переговоров — президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко, который, по ее словам, "сделал все, чтобы прекратить кровопролитие" в его стране.
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"Под конец и президент Путин оказал давление на сепаратистов с тем, чтобы они согласились объявить прекращение огня с полуночи воскресенья", — сказала Меркель по итогам переговоров, ее заявление поступило в РИА Новости.
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