Меркель: Путин надавил на боевиков, чтобы те согласились на перемирие

Выступая с заявлением по итогам встречи, она поблагодарила участников переговоров — президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко, который, по ее словам, "сделал все, чтобы прекратить кровопролитие" в его стране.

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"Под конец и президент Путин оказал давление на сепаратистов с тем, чтобы они согласились объявить прекращение огня с полуночи воскресенья", — сказала Меркель по итогам переговоров, ее заявление поступило в РИА Новости.