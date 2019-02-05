Борьба с ИГИЛ будет продолжаться годы, но дело надо довести до конца - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что в Украине были разоблачены сети боевиков ИГИЛ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что борьба с террористической группировкой "Исламское государство" будет продолжаться годы, но это дело надо довести до конца.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире программы Голоса Америки "Час:time" на "5 канале".

В частности, он рассказал о своем завтрашнем участии в конференции международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

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"Во-первых, такое явление, как ИГИЛ, - это предмет борьбы не одной страны, не трех, не пяти. Они должны быть побеждены только при помощи всех стран, которые должны к этому присоединиться. Это действительно настоящая коалиция. Заседания, они закрытые, но сколько там вопросов обсуждается - начиная от стратегии и заканчивая очень чувствительными вопросами взаимодействия. Это в действительности смысл доверия между теми, кто к этому приобщен", - заявил он.

"По поводу угрозы, безусловно. Я много не говорю о том, как мы вовлечены. Но и мы разоблачили на нашей территории и сети ИГИЛ, и непосредственно пути, по которым боевики ИГИЛ пытались прокладывать свой путь через Украину. Есть и много других вещей, есть и логистическая поддержка", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что осуществить прорыв в борьбе с ИГИЛ можно только с помощью международной коалиции. "Мы его почти победили, но как вы знаете, "почти" не считается, поэтому это дело нужно довести до конца. И ИГИЛ - он был в Сирии, сейчас его почти нет. Боевики ИГИЛ пытаются распространяться по всему миру. Это дело на годы. И мы его однозначно должны довести", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, в январе государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и союзники разгромили 99% сил террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.