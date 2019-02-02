Во Франции полиции разрешили использовать резиновые пули при разгоне акций протеста

Адвокаты Лиги по правам человека намерены опротестовать решение Госсовета.

Совещательный орган французского правительства и высший административный суд Французской Республики отклонил требования сторонников запрета использования оружия с резиновыми пулями при разгоне радикальных уличных демонстраций.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на BFM TV, несмотря на то, что аргументы были более чем убедительны - сотни пострадавших, десятки тяжело травмированных, было принято решение продолжить практику использования резиновых пуль полицией.

Такое решение обусловлено, по объяснению Госсовета, тем, что протесты так называемых "желтых жилетов", которые уже несколько месяцев подряд проходят во Франции, давно перешли рамки мирных и представляют угрозу стабильности тех населенных пунктов, где они происходят.

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Судьи по административным делам отметили, что такие спецсредства применяются исключительно в соответствии с установленным регламентом, а жесткие инструкции МВД исключают их использование произвольно - только в ситуации, которая становится критической. Таким образом, считает Госсовет, применение подобного оружия полицейскими правомерно, с учетом того, что протесты часто становятся причиной актов насилия и разрушений.

МВД Франции, который представляли глава национальной полиции Эрик Морван и другие чины, отметил, что за время протестов "желтых жилетов" с 17 ноября 2018 года прошло около 38 тысяч манифестаций, и все они сопровождались излишне активными действиями протестующих. Использовано 9228 резиновых пуль, служебное расследование проводится в отношении 111 случаев.

Однако адвокаты и правозащитники считают, что использование такого оружия недопустимо. По правилам целиться в голову нельзя - только в конечности или в грудь, тогда как множество протестующих обратились в больницы с травмами глаз, а 17 человек даже стали инвалидами по зрению. Адвокаты Лиги по правам человека намерены опротестовать решение Госсовета.

Ранее УНИАН сообщал, что Нижняя палата французского парламента утвердила основные положения нового закона о борьбе с беспорядками, инициированного после насилия и вандализма на некоторых протестах "желтых жилетов". Законопроектом прикрытие лица во время протеста приравнивается к правонарушению, а любой обвиняемый может попасть на год в тюрьму или получить штраф в 15 тыс. евро.