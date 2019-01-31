Франция вводит новый закон для борьбы с протестами
Нижняя палата французского парламента утвердила основные положения нового закона о борьбе с беспорядками, инициированного после насилия и вандализма на некоторых протестах "желтых жилетов".
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RFI.
Законопроектом прикрытие лица во время протеста приравнивается к правонарушению, а любой обвиняемый может попасть на год в тюрьму или получить штраф в 15 тыс. евро.
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Известным нарушителям порядка будут запрещать участвовать в демонстрациях. Полиция имеет право обыскивать сумки и автомобили в непосредственной близости от демонстраций.
Все еще обсуждается часть законопроекта, предусматривающая, что протестующие, которые участвовали в актах насилия, должны возместить ущерб.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер настаивает на том, что законопроект не является "законом против желтых жилетов", а законом "для защиты демонстрантов, магазинов, местных жителей и полиции".
Законопроект, вероятно, будет одобрен в Сенате, где правая партия "Республиканцев" имеет большинство.