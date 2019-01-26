В Париже на акции "желтых жилетов" арестовали более 220 человек

По данным полиции, в протестах приняли участие 22 тысячи человек по всей Франции.

В субботу, 26 января, в Париже во время акции «желтых жилетов» сотрудники правоохранительных органов арестовали 223 человека.

Об этом сообщает France 24.

По оценкам Министерства внутренних дел, число участников 11-й недели протестов составило 22 тысячи человек по всей Франции. В Париже их количество составило 2,5 тысяч по сравнению с 7 тысячами на прошлой неделе.

Отмечается, что полиция применяла водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие применяли дымовые шашки.

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Как сообщал УНИАН, 19 января во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие 84 тыс. человек. В нескольких городах происходили столкновения демонстрантов в полицейскими.

Волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

В начале декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки, "желтые жилеты" решили продолжать свои акции, выступая против экономической политики президента Франции Эммануэля Макрона.