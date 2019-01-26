Число задержанных на протестах в Венесуэле достигло 500

В Венесуэле продолжаются задержания сторонников оппозиции.

Число задержанных на протестах в Венесуэле сторонников оппозиции достигло 500 человек.

Об этом сообщил глава правозащитной организации "Венесуэльский уголовный форум"​ Альфредо Ромеро, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, в стране продолжаются аресты сторонников оппозиции и "народного президента"​ Хуана Гуайдо. На данный момент известно о том, что количество задержанных достигло 500 человек.

#25Ene 8:50pm detención y persecución en zonas populares caracteriza estos días de protesta desde #21Ene. Detenciones continuan. Denuncias de Ingreso arbitrario de FAES y GNB en casas. Noche y madrugada de ayer le tocó a El Junquito y Petare. Ya vamos llegando a 500 detenciones — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 26, 2019

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться с лидером оппозиции Гуайдо "где угодно и когда угодно". Отметим, мексиканський президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности выступить посредником между конфликтующими сторонами в Венесуэле.

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Ранее также стало известно, что перед тем, как Гуайдо объявил себя временным президентом, он тайно посетил США, Колумбию и Бразилию. Предполагается, что после этих визитов коалиция латиноамериканских правительств присоединилась к США и признала Гуайдо главой боливарианской республики. По данным СМИ, латиноамериканский страны объединилась еще за несколько недель до обострения кризиса в Венесуэле.