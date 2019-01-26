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Число задержанных на протестах в Венесуэле достигло 500

11:28, 26 января 2019
Мир
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В Венесуэле продолжаются протесты / фото Flickr/by Diario Critico Venezuela

Об этом сообщил глава правозащитной организации "Венесуэльский уголовный форум"​ Альфредо Ромеро, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, в стране продолжаются аресты сторонников оппозиции и "народного президента"​ Хуана Гуайдо. На данный момент известно о том, что количество задержанных достигло 500 человек.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться с лидером оппозиции Гуайдо "где угодно и когда угодно". Отметим, мексиканський президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности выступить посредником между конфликтующими сторонами в Венесуэле.

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Ранее также стало известно, что перед тем, как Гуайдо объявил себя временным президентом, он тайно посетил США, Колумбию и Бразилию. Предполагается, что после этих визитов коалиция латиноамериканских правительств присоединилась к США и признала Гуайдо главой боливарианской республики. По данным СМИ, латиноамериканский страны объединилась еще за несколько недель до обострения кризиса в Венесуэле.

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Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #протесты в Венесуэле#политический кризис в Венесуэле