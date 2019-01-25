Воевавшие на Донбассе наемники Вагнера прибыли в Венесуэлу на помощь Мадуро - СМИ

В стране в настоящее время может быть до 400 наемников ЧВК.

В Венесуэлу прибыли наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, в задачу которых будет входить охрана президента Николаса Мадуро от оппозиции и протестующих.

Читайте такжеГермания признает Гуайдо главой Венесуэлы, если не будет немедленных выборов

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Reuters. Журналистам о прибытии российских наемников в Венесуэлу рассказали сразу два источника, близких к российским ЧВК.

Третий источник, близкий к ЧВК, подтвердил пребывание контингента российских наемников в Венесуэле, но не смог уточнить, когда они туда прибыли, и с какой целью.

Также информацию о российских наемниках в южноамериканской стране подтвердил Евгений Шабаев, атаман хуторского казачьего общества Ховрино, которое, по его словам, поддерживает связь с некоторыми бойцами ЧВК. Он утверждает, что в Венесуэле могут быть около 400 российских наемников. Другие источники агентства говорят о более мелких группах.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.