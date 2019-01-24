Россия размещает в Европе новые ракеты с ядерным потенциалом - генсек НАТО

В НАТО призывают РФ вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Российская Федерация размещает в Европе новые ракеты с ядерным потенциалом, которые могут достигать европейских городов.

Об этом генсек НАТО сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в рамках панельной дискуссии о будущем трансатлантического альянса.

Он заявил, что наиболее безотлагательный вызов, с которым сталкивается НАТО, связан с возможным крахом Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности является краеугольным камнем для контроля над вооружениями и нашей безопасности", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что этот договор запрещает все типы ракет.

"Проблема сейчас заключается в том, что Россия размещает новые ракеты в Европе, нарушая договор", - отметил генсек.

"Соединенные Штаты заявили на встрече министров иностранных дел НАТО в декабре прошлого года, что до 2 февраля, если Россия не вернется к выполнению (договора), тогда они начнут процесс выхода из этого договора", - отметил Столтенберг.

В этой связи он сообщил, что завтра, 25 января, в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия.

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"И наша задача, наша главная цель заключается в том, чтобы продолжать призывать Россию вернуться к соблюдению (договора), так как эти ракеты мобильные, они имеют ядерный потенциал, их сложно обнаружить, они имеют короткий срок для оповещения, они могут достигать европейских городов", - добавил генсек НАТО.

Справка УНИАН. ДРСМД между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором.

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства как средство защиты в ответ на действия РФ. Госсекретарь США сказал, что если Россия не возобновит соблюдение положений этого соглашения, США начнут процесс выхода из договора.