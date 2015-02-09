В Минобороны Польши назвали Россию «военной суперсилой», у которой есть ядерное оружие

Такое мнение министр обороны Польши Томаш Семоняк высказал в интервью британскому изданию Financial Times.

"Россия - это военная суперсила и имеет ядерное оружие. Нет ни одного государства в Европе, которое могло бы противостоять им самостоятельно", - сказал он.

Семоняк отметил, что российская власть возвращается к имперской политике, отметив, что это касается не только аннексии Крыма и событий на Донбассе.

Он отметил, что европейские политики вынуждены осторожно подходить к вопросу вооружения Украины и предпочитают искать политические пути урегулирования конфликта на Донбассе, поскольку это может еще больше обострить ситуацию и даже привести к новой мировой войне.

"Россия - это сила, которая имеет ядерный арсенал, и западные политики должны помнить, не приведет ли это к глобальной войне", - сказал министр обороны Польши.

Читайте такжеПутина беспокоит "стремительная милитаризация" Украины

Как сообщал УНИАН, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.

Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.