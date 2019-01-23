Украина, Путин, НАТО: журналисты определили пять причин, которые могут толкнуть Россию на захват Беларуси

Захват Беларуси может стать стратегическим шагом для Кремля в геополитическом противостоянии со странами НАТО.

Отношения Москвы и Минска за последние месяцы серьезно обострились. Эксперты и публицисты называют целый ряд причин, которые могут толкнуть Россию на попытку аннексии Беларуси.

Об этом говорится в материале ТСН. Отмечается, что в начале декабря во время заседания Евразийского экономического форума президент Беларуси Александр Лукашенко публично устроил спор из-за цены на газ с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вряд ли тогда кто-то мог представить, что всего за месяц конфликт между Беларусью и Россией станет настолько серьезным, что может угрожать даже белорусскому суверенитету. Соответствующие заявления звучат не от экспертов или журналистов, а от самого Лукашенко.

РФ активизировала свою деятельность по договору о создании Союзного государства от 1999 года, согласно которому РФ и Беларусь должны создать конфедерацию с единой политической, экономической, военной, таможенной, валютной, судебной, культурной и другими системами. Фактически это означает слияние двух стран в одно государство. Почти все белорусские и российские политические эксперты уверены – в Кремле начали активную работу для подготовки захвата Беларуси.

Аналитики и политтехнологи приводят ряд причин, почему Россия активизировала этот вопрос именно сейчас. Журналисты выделили среди них пять основных.

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1. Увеличение давления на Украину

Украина и Беларусь имеют общую границу протяженностью 975 километров. С начала агрессии России в 2014 году украинско-российская граница является болезненной точкой для ВСУ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно уверял, что из его страны российские войска в Украину никогда не зайдут, давав определенные гарантии по этому вопросу. Однако в случае присоединения Беларуси Украина получит линию в почти тысячу километров, через которую потенциально могут зайти российские войска.

Украинские эксперты бьют тревогу и призывают Минобороны Украины быть готовыми к такому развитию событий. Вместе с тем, в полномасштабное вторжение с севера верят не очень охотно.

"Что касается Белоруссии как плацдарма для какого-то широкомасштабного наступления на Украину – это не особенно удобно, поскольку нас, к счастью, разделяет Полесье. А Полесье - это не очень удобный театр боевых действий – леса, болота, неудобно", – объясняет координатор группы "Информационное сопротивление" и народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

В то же время он подчеркивает, что декларируемая "дружба" Лукашенко с Украиной из-за российского давления может сразу же измениться.

2. Коридор до Калининграда и провокации НАТО

Калининградская область является российским эксклавом, который со времен Второй мировой войны до сих пор существует в Европе, окруженный со всех сторон странами-членами ЕС. Сухопутного коридора к этой области Россия не имеет, а потому россиянам с того региона приходится использовать авиатранспорт или же получать шенгенские визы, чтобы добраться до территории России. Хотя сама Калининградская область не имеет общей границы с Беларусью, но отделена от нее лишь Сувалкським коридором протяженностью 100 километров.

Этот кусок границы Польши и Литвы в НАТО считается наиболее уязвимым участком, поскольку захват Россией этого коридора фактически отрежет Латвию, Литву и Эстонию от других союзников по Альянсу, что создаст для России комфортные условия для сухопутного соединения с Калининградской областью, где расположено российское стратегическое вооружение, и может быть использовано как плацдарм для захвата стран Балтии.

По мнению экспертов, наличие буферной зоны из Беларуси, Украины, стран Кавказа между Россией и НАТО является важным с точки зрения безопасности и предохранителями даже самых малых пограничных конфликтов. В то же время, Россия стремится к постоянному давлению на НАТО.

"Целью Москвы является превращение Беларуси в "серую зону" – территорию нестабильности, источник рисков и угроз для соседних стран (Литвы, Латвии, Украины, Польши) и одновременно – в военно-стратегический плацдарм Российской Федерации в противостоянии с ЕС и НАТО", – отмечает директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Захват Беларуси может стать стратегическим шагом для Кремля в геополитическом противостоянии со странами НАТО и возможных планах дальнейшей экспансии в другие страны.

3. Продолжение режима Путина

В 2024 году в России должны состояться очередные президентские выборы. На тот момент президенту РФ Путину будет 72 года и, по конституции, он не будет иметь права баллотироваться на третий срок. Поэтому в Кремле сейчас активно работают над тем, как легально оставить Путина у власти после 2024 года. Один из таких способов - создание Союзного государства, которое он и возглавит.

"Договор, который был подписан в конце 1999 года, предусматривает новую Конституцию и при желании Путин может фактически начать, что называется, "с нуля". В России этот сценарий действительно рассматривают, как вариант для него остаться при власти", – подчеркивает белорусский журналист Денис Лавникевич.

Именно этот вариант больше всего беспокоит Запад, о чем свидетельствуют публикации ведущих западных СМИ. Беларусь постоянно подвергается критике за авторитарный режим Лукашенко, однако режим Путина для них еще хуже.

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4. Расширение территории

Одна из самых банальных причин, но далеко не последняя – это просто получение новых территорий. С точки зрения геополитики они являются важными для продвижения своих интересов в Европе и давления на ЕС.

В то же время увеличение собственной территории является возможным замыслом Кремля для очередного поднятия рейтинга Путина, как это уже происходило в Украине в 2014 году. Сейчас из-за пенсионной реформы и экономических и социальных проблем поддержка российского президента неуклонно падает.

Интерес для России представляет и ряд известных промышленных и сельскохозяйственных центров Беларуси, а также почти 10 миллионов ее населения.

5. Шантаж Минска

На самом деле, агрессивные заявления и серьезную работу Россия может делать для того, чтобы удержать Беларусь, которую постепенно теряет из своей орбиты. В последнее время белорусская власть начала активизацию отношений с ЕС и США.

"В Минске действительно твердо понимают, что, если они не смогут установить стабильные отношения с несколькими мировыми лидерами, в частности с (Европейским союзом) и США, то при нынешних политических потрясениях россияне могут лишить нас суверенитета", – подчеркивает в комментарии Foreign Policy глава белорусского аналитического центра "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

Кроме того, огромное количество средств в Беларусь инвестирует Китай, создавая совместные проекты и предоставляя льготные кредиты.

РФ уже развернула свой огромный аппарат пропаганды, направленный на публичные угрозы и дискредитацию Беларуси. В частности на российских телеканалах, по схожему сценарию 2014 года, уже начали рассказывать о белорусских русофобах и "защите русскоязычного населения".