Если Путин будет применять авиацию на Донбассе, то реакция США будет быстрой - Хербст

Если Россия начнет применять авиацию, то ответ Соединенных Штатов будет быстрым.

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень сказал бывший посол США в Украине и один из тех, кто призвал президента Обаму все-таки помочь Украине оружием, Джон Хербст.

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"Конечно, все опасаются этой ситуации, что война в Украине становится все более открытой. То есть эта агрессия уже становится неприкрытой. И сейчас уже становится более четко понятно, что делает Москва. Есть риск, что Москва может применить воздушные силы. Но в принципе здесь четко прослеживается рука Кремля. Мы видим, что Россия ведет такую войну. Наш отчет (президенту Обаме о ситуации в Украине) не рекомендует применение противовоздушных средств, поскольку это приведет к еще большей эскалации. Но мы об этом говорим в любом случае. И я думаю, что если Путин будет применять воздушные войска, то тогда реакция Америки будет быстрой", - заверил бывший посол США в Украине.