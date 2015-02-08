Кипр предложит РФ разместить на своей территории российские военные объекты - президент



Как передает РИА Новости, по словам президента, документ о военном сотрудничестве между двумя странами будет подписан во время его визита в Москву 25 февраля.

”Есть старая (оборонная) сделка, которую нужно обновить в том виде, в котором она есть. В то же время будут предоставляться некоторые дополнительные площадки, как мы это делаем с другими государствами, например, с Францией и Германией”, - цитирует агентство Синьхуа слова Анастасиадиса.

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Как ожидается, военно-воздушная база, на которой предполагается размещение российских самолетов, будет расположена примерно в 40 километрах от базы британских ВВС в районе Акротири.