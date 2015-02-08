Киселев расценил призыв редактора The Economist к бойкоту канала RT как "угрозы в адрес коллег"
Генеральный директор МИА ”Россия Сегодня” (RT) - главный пропагандист Кремля в информационной сфере - Дмитрий Киселев расценил призыв редактора британского The Economist Эдварда Лукаса бойкотировать журналистов международной радиостанции Sputnik и телеканала RT как ”угрозы в адрес коллег”.
Как передает РИА Новости, выступая на Мюнхенской конференции, Лукас обвинил RT и Sputnik, который входит в состав ”России сегодня”, в ”производстве лжи”.
В частности, он заявил, что российских журналистов этих СМИ ”нужно вытолкнуть на задворки медийного пространства, чтобы к ним больше не относились, как к настоящим журналистам и видели в них только чудаков и пропагандистов”.
Также Лукас пообещал, что использует свое личное влияние, чтобы противодействовать карьерному росту журналистов, сотрудничавших с RT и Sputnik.
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В свою очередь Киселев заявил, что возглавляемое им международное информационное агентство возмущено заявлениями редактора британского журнала The Economist.
”Это прозвучало настолько дико - затыкать кому-то рот и обещать превратить журналистов в изгоев. И все потому, что кто-то позволяет себе высказывать взгляды, которые отличаются от взглядов Лукаса”, - заявил Киселев и отметил, что редактор издания The Economist не впервые делает антироссийские заявления.