Меркель заявила, что нет гарантий выполнения новых договоренностей по Украине

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что нет гарантий выполнения новых договоренностей по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

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"Нет теоретических гарантий, есть только опыт того, что обещается, должно выполняться. После Минских соглашений мы утратили много иллюзий... Есть большое разочарование, есть необходимость дальнейших шагов, но, учитывая этот опыт, я не могу говорить о гарантиях. Мы договариваемся о чем-то. Пока у нас недостаточно положительный опыт в выполнении таких договоренностей. Я не могу говорить о конкретных договоренностях, могу лишь сказать, что надо по-прежнему продолжать попытки", - сказала Меркель, отвечая на вопросы участников конференции.